Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

20.06.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elendiğimiz Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan senaryonun 50 yılda bir gerçekleşebileceğini belirten Montella, ''İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya veda etti. Maçın ardından Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Büyük bir hayal kırıklığını yaşadıklarını aktaran Montella, "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.'' dedi. 

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

"50 YILDA BİR OLUR"

Sözlerine devam eden İtalyan hoca, "35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" ifadelerini kullandı. 

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

"OLMADI MAALESEF"

Montella, futbolcularının performansından memnuniyetini dile getirerek, "Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..." sözlerini sarf etti. 

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Milli Takım, Paraguay, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • nilem2820 nilem2820:
    dünya kupasında oynadık buralara yıllar sonra geldik forvet yok bu kadar oldu teşekkürler hoca 5 0 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    nerdeeee eski futbolcular 4 0 Yanıtla
  • Birol Kaya Birol Kaya:
    Forvet yoksa bulun yetiştirin kluplerde yabancı sayısını azaltın 3 0 Yanıtla
  • Serkan Guklu Serkan Guklu:
    Adamlar kırmızı kart görmüş eksik oynayan takıma gol atmıyorsunuz seneryo hiç bir zaman denişmedi hep aynı bizim köy takımı oynasa daha iyidi çok çalıştık yok böylr yok şöyle bunları geçin icraat önemlihadi ilk maç tamam ikinci maç ne demek ya istwrsen 100 tane şut çek icraqt yapamadıktan sonra bana nekadar üzgün olduğunu anlatıyorsun 2 0 Yanıtla
    Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Karşısındaki köy takımı deyil adam doğru diyor olmayınca olmuyor kaç tane net pozisyon kaçtı hocamı kacirin atmayin dedi sanki Türkiye 10 tane yemiş gibi konuşuyorsun 1 tane atilar maça yatilar yani kolay takım deyil bu tür maçlarda ilk gol çok önemlidir baskıyı Türkiye verdi futbolu Türkiye oynadı ama adaminda dediyi gibi bazı şeyler ne yaparsan yap olmuyor güzel futbolu oynaşan bile karşılığını alamiyorsun 0 1
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    sahiden tam türk olmus,ä bu. kader,nasip kismet diyerek avunmalara başlamış 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak
“Messi’nin Babası Öldü“ iddiası kariyerini bitirdi Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti "Messi'nin Babası Öldü" iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti
Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı İşte operasyonun perde arkası Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:44
İşte kırılma anı 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
08:44
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için “Pişman değilim“ dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:37:08. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.