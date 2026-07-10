Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi - Son Dakika
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Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bin 900\'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye\'den sonra Mısır da izin vermedi
10.07.2026 22:09
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Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady adlı kruvaziyer gemisi, Türkiye'nin Kuşadası ve İstanbul limanlarına yanaşmasına izin verilmemesinin ardından rotasını Mısır'ın İskenderiye Limanı'na çevirdi. Ancak gemi, bu kez de Mısır makamlarından giriş izni alamadı.

Yaklaşık bin 900 ila 2 bine yakın LGBTQ+ yolcu taşıyan Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady adlı kruvaziyer gemisi, Akdeniz turu sırasında ikinci kez liman engeliyle karşılaştı. Daha önce Türkiye'nin Kuşadası ve İstanbul limanlarına kabul edilmeyen gemi, alternatif rota olarak belirlenen Mısır'ın İskenderiye Limanı'na da giriş yapamadı.

İLK DURAK KUŞADASI  VE İSTANBUL'DU 

ABD merkezli Atlantis Events tarafından kiralanan geminin, 10 günlük Akdeniz turu kapsamında ilk olarak 7 Temmuz'da Kuşadası'na, ardından İstanbul'a uğraması planlanıyordu. Ancak önce Aydın Valiliği, organizasyonun "toplumun yapısı, ahlaki değerleri ve aile yapısıyla bağdaşmadığı" yönündeki değerlendirme nedeniyle geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini açıkladı.  Bunun üzerine geminin İstanbul programı da iptal edilmişti.

Kararın ardından açıklama yapan tur organizatörü Atlantis Events, bu seyahatin bir yıldan uzun süredir planlandığını ve son 20 yılda Türkiye'ye onlarca benzer sefer gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yolcuların yalnızca turistik amaçlarla seyahat ettiğini savunan şirket yönetimi, krizin aşılması için ABD Büyükelçiliği dahil olmak üzere birçok diplomatik girişimde bulundu ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

ROTA MISIR'A ÇEVRİLDİ, İKİNCİ ENGEL GELDİ

Türkiye programının iptal edilmesinin ardından geminin rotası Mısır'ın İskenderiye Limanı'na çevrildi. Ancak Atlantis Events CEO'su Rich Campbell, daha önce alınan giriş onayının gemi limana yaklaşırken geri çekildiğini açıkladı. Campbell, Mısır makamlarının son anda limana giriş iznini iptal ettiğini belirtirken, karara ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadığını ifade etti.

"36 YILLIK TARİHİMİZDE BİR İLK" 

Atlantis Events CEO'su Rich Campbell, yaşanan gelişmenin şirket açısından benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, bunun 36 yıllık şirket tarihinde yolcuların kimliği nedeniyle yaşanan en dikkat çekici liman engellerinden biri olduğunu söyledi. Campbell, şirketin daha önce benzer rotalarda sorunsuz şekilde seferler düzenlediğini de dile getirdi.

YENİ ROTA BELİRLENDİ 

İskenderiye programının da iptal edilmesinin ardından Scarlet Lady için yeni rota oluşturuldu. Gemi, yolculuğuna Girit'in Hanya (Chania) Limanı ile Karadağ'daki alternatif duraklar üzerinden devam edecek.

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Son Dakika LGBT Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi - Son Dakika

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