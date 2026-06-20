Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum” diye konuştu.

SIRRI SAKIK: PİŞMAN OLMAYACAK KADAR YÜZSÜZ BİR DÜZENBAZSIN

Kılıçdaroğlu'nın bu sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi. Sakık paylaşımında, “Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!” ifadelerini kullandı.