Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nın bu sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi. Sakık paylaşımında, “Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!” ifadelerini kullandı.
1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından "terör" olayları Türkiye'nin yeniden başlıca gündem maddelerinden biri haline gelmiş ve HDP'li milletvekilleri hakkında Meclis'te çok sayıda fezleke birikmişti. AK Parti yönetimi, MHP'nin de açık desteğiyle dokunulmazlık dosyalarının hızla işleme konulmasını talep ediyordu.
Nisan 2016'da AK Parti, dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sundu. Referanduma gitmeden değişikliği yapabilmek için 367 oya ihtiyaç duyulan (AK Parti'nin 317, MHP'nin 40 vekili bulunuyordu) bu kritik denklemde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan 2016'daki "Anayasa'ya aykırı ama evet diyeceğiz" sözü sürecin seyrini değiştirdi.
CHP'nin desteğiyle anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde 376 oyla kabul edildi. Alınan kararla birlikte:
Anayasa'ya geçici 20. madde eklendi.
Anayasa'nın 83, 84 ve 85. maddeleri bir kereliğine askıya alındı.
O tarihte Meclis'te bulunan bütün fezlekeler için dokunulmazlıklar toptan kaldırıldı.
4 Kasım 2016'da, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 milletvekili gözaltına alındı. Bu süreçte toplam 16 HDP'li vekil tutuklanırken; Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutukluluk süreleri 10 yıla ulaştı.
Son Dakika › Gündem › Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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