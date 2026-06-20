Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
20.06.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasıyla sonuçlanan anayasa değişikliğine “evet” dediği için pişman olmadığını söyledi. 2016’da yapılan anayasa değişikliğiyle 16 HDP’li milletvekili tutuklandı, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğu 10 yıla ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine DEM Partili Sakık sert tepki gösterdi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum” diye konuştu.

SIRRI SAKIK: PİŞMAN OLMAYACAK KADAR YÜZSÜZ BİR DÜZENBAZSIN

Kılıçdaroğlu'nın bu sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi. Sakık paylaşımında, “Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından "terör" olayları Türkiye'nin yeniden başlıca gündem maddelerinden biri haline gelmiş ve HDP'li milletvekilleri hakkında Meclis'te çok sayıda fezleke birikmişti. AK Parti yönetimi, MHP'nin de açık desteğiyle dokunulmazlık dosyalarının hızla işleme konulmasını talep ediyordu.

Nisan 2016'da AK Parti, dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sundu. Referanduma gitmeden değişikliği yapabilmek için 367 oya ihtiyaç duyulan (AK Parti'nin 317, MHP'nin 40 vekili bulunuyordu) bu kritik denklemde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan 2016'daki "Anayasa'ya aykırı ama evet diyeceğiz" sözü sürecin seyrini değiştirdi.

ANAYASA BİR KERELİĞİNE ASKIYA ALINDI

CHP'nin desteğiyle anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde 376 oyla kabul edildi. Alınan kararla birlikte:

Anayasa'ya geçici 20. madde eklendi.

Anayasa'nın 83, 84 ve 85. maddeleri bir kereliğine askıya alındı.

O tarihte Meclis'te bulunan bütün fezlekeler için dokunulmazlıklar toptan kaldırıldı.

16 MİLLETVEKİLİ TUTUKLANDI, SÜREÇ 10 YILI BULDU

4 Kasım 2016'da, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 milletvekili gözaltına alındı. Bu süreçte toplam 16 HDP'li vekil tutuklanırken; Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutukluluk süreleri 10 yıla ulaştı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Figen Yüksekdağ, Milletvekili, DEM Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk’üm Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik Kanada ceza sahasına 97 kez girdi Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Milyonların beklediği gün geldi çattı YKS yarın başlıyor Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
Hava 4 derece soğuyacak 15 il için sel tehlikesi Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

08:44
İşte kırılma anı 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
08:18
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
07:01
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
06:48
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:50:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.