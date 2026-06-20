Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler

A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na henüz grup aşamasında veda etti. 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk iki maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sosyal medyada milli takım ve teknik heyete yönelik eleştiriler peş peşe geldi. Özellikle Paraguay'ın uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonucun değişmemesi, taraftarların tepkisini artırdı.

"BODRUM TATİLİ ERKEN BAŞLADI"

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar milli futbolculara yönelik "villa" göndermesinde bulundu. "Bodrum tatili erken başladı", "Dünya Kupası kısa sürdü", "Tatil planları bozulmadı" şeklindeki yorumlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MONTELLA DA HEDEFTE

Futbolcuların yanı sıra teknik direktör Vincenzo Montella da eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu. Binlerce taraftar sosyal medyada İtalyan teknik adam için istifa çağrısı yaparken, alınan sonuçların sorumluluğunun teknik heyette olduğunu savundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"24 yıl bekledik, 2 maçta eve dönüyoruz. Yazık gerçekten."

"Paraguay 10 kişi kaldı, yine gol atamadık. Söylenecek söz kalmadı."

"Dünya Kupası tatili kısa sürdü, Bodrum planları erkene çekildi."

"Sahada mücadele eden takım değil, sezonu bitirmiş takım görüntüsü vardı."

"65. saniyede gol yiyip turnuvaya veda etmek büyük hayal kırıklığı."

"Bu kadar yetenekli oyuncu grubuyla gruptan çıkamamak kabul edilemez."

"Montella'nın tercihleri bizi Dünya Kupası'ndan etti."

"24 yıl sonra gittik, iki maçta sıfır puanla dönüyoruz."

"Paraguay 10 kişi kaldı, biz yine rakip kaleyi aşamadık."

"Villa videoları değil, Dünya Kupası konuşmak istiyorduk."

"Bodrum'a değil, son 32 turuna gitmemiz gerekiyordu."

"Bu jenerasyonun Dünya Kupası hikayesi bu kadar kısa olmamalıydı."

"Arda, Kenan, Ferdi gibi oyuncularla bu sonuç büyük başarısızlık."

"Taraftar görevini yaptı, takım yapamadı."

"Dünya Kupası hayali iki maç sürdü."

"Bir gol atabilsek her şey değişecekti."

"88. dakikadaki pozisyon hâlâ gözümün önünden gitmiyor."

"Mert'in maç sonundaki gözyaşları her şeyi anlatıyor."

"Kupayı alıp geleceğiz denmişti, gruptan bile çıkamadık."

"Bu turnuvanın özeti: Büyük beklenti, büyük hayal kırıklığı."