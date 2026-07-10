Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Yunanistan'dan Almanya'ya giden bir yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra camın patlaması paniğe neden oldu. Cam kenarında oturan bir yolcunun başı ve omuzları uçağın dışına savrulurken, eşi ve diğer yolcular adamı bacaklarından tutarak içeri çekmeyi başardı.

20 BİN FİTTE DEHŞET

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalandı.

Kalkıştan kısa süre sonra, yaklaşık 20 bin fit irtifada büyük bir patlama sesi duyuldu. İddiaya göre motor parçasından kopan bir parçanın isabet etmesi sonucu yolcu camlarından biri kırıldı.

YOLCUNUN BAŞI UÇAĞIN DIŞINA ÇIKTI

Cam kenarında oturan 61 yaşındaki Sırp yolcunun başı ve omuzları aniden kırılan pencereden dışarı savruldu.

Yolcunun emniyet kemerinin takılı olması daha büyük bir facianın önüne geçerken, eşi yaklaşık beş dakika boyunca bacaklarından tutarak eşini içeride tutmaya çalıştı. Diğer yolcular ve uçaktaki doktorlar da yardım ederek adamı kabine geri çekti. Bu sırada kabindeki oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı.

UÇAK ACİL DÖNÜŞ YAPTI

Pilot olayın ardından rotasını değiştirerek Selanik Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, kırılan yolcu camı nedeniyle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı, yolcuların terminale alındığı ve seferin başka bir uçakla tamamlandığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Boynundan yaralanan ve vücudunda sıyrıklar oluşan 61 yaşındaki yolcunun bilincinin açık olduğu ancak şok geçirdiği bildirildi. Uçakta bulunan hamile bir yolcu da tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği açıklandı.

Olayın kesin nedeni araştırılırken, ilk değerlendirmelere göre camın motordan kopan bir parçanın isabet etmesi sonucu kırılmış olabileceği belirtiliyor.