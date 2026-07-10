Dünyaca ünlü futbolcu Çorum\'u beğenmedi! Transfer iptal

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde şok bir gelişme yaşandı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldızın, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadığı ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.

HEM ÇORUM'DAN HEM İSTANBUL'DAN EV İSTEDİ

Kulüp yetkililerinden Hem Çorum hem de İstanbul’dan birer ev kiralanmasını isteyen Aubameyang’ın, iki şehir arasında mekik dokuyarak yaşamayı teklif ettiği ancak Çorum FK yönetiminin bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine transfer çıkmaza girdi. Yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.