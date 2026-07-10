Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal - Son Dakika
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Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum\'u beğenmedi! Transfer iptal
10.07.2026 15:38
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Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nin transfer etmek için uğraş verdiği Pierre-Emerick Aubameyang'ın şehri gezdikten sonra Çorum'a tam ısınamadığı ve transfer olmaktan vazgeçtiği iddia edildi. Gabonlu yıldızın kırmızı-siyahlı kulübün yetkililerinden hem Çorum hem de İstanbul'dan bir ev kiralayarak iki şehir arasında yaşamayı istediği ancak bu teklifin olumsuz karşılandığı ifade edildi.

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde şok bir gelişme yaşandı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldızın, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadığı ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi. 

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

HEM ÇORUM'DAN HEM İSTANBUL'DAN EV İSTEDİ

Kulüp yetkililerinden Hem Çorum hem de İstanbul’dan birer ev kiralanmasını isteyen Aubameyang’ın, iki şehir arasında mekik dokuyarak yaşamayı teklif ettiği ancak Çorum FK yönetiminin bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine transfer çıkmaza girdi. Yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

Pierre Emerick Aubameyang, İstanbul, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umer Teknik Umer Teknik:
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