Londra’da akılalmaz olay: 35 bin sterlinlik pırlanta yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı! - Son Dakika
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Londra’da akılalmaz olay: 35 bin sterlinlik pırlanta yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı!

10.07.2026 14:47
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, yaklaşık 35 bin sterlin (1,5 milyon TL) değerindeki pırlanta nişan yüzüğünü yutarak çalmak istedi. Durumu güvenlik kameralarından fark eden dükkan sahipleri çıkışı kapatınca, köşeye sıkışan hırsız yüzüğü kusarak teslim etmek zorunda kaldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan tarihi mücevher merkezi Hatton Garden’da filmleri aratmayacak cinsten sıradışı bir hırsızlık girişimi yaşandı. Bölgede 30 yıldır faaliyet gösteren "Elegance Jewellers" isimli kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, gözüne kestirdiği servet değerindeki pırlanta bir yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, dükkana müşteri kılığında giren kimliği belirsiz şüpheli, tam iki saat boyunca içerideki farklı takıları inceleyerek çalışanları oyaladı. Son olarak, satın alma kararını ertesi gün vereceğini söyleyerek dükkandan ayrılmak isteyen adamın tedirgin hareketleri mağaza personelinin dikkatini çekti. Vitrini kontrol eden çalışanlar, platin banta sahip büyük bir prenses kesim pırlanta nişan yüzüğünün yerinde olmadığını fark etti.

İlk etapta hakkındaki suçlamaları sert bir dille reddeden şüpheli, ceplerinin aranmasını talep ederek suçsuz olduğunu iddia etti. Bunun üzerine mağaza yönetimi geriye dönük güvenlik kamerası (CCTV) kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüler incelendiğinde şüphelinin, çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 35 bin sterlinlik yüzüğü hızlıca ağzına attığı ve saniyeler içinde yuttuğu net bir şekilde tespit edildi.

Londra’da akılalmaz olay: 35 bin sterlinlik pırlanta yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı!

KAÇAMAYCAĞINI ANLAYINCA HALIYA KUSTU

Hırsızlık oyununun deşifre olmasının ardından mağaza ortakları şüpheliden yüzüğü derhal iade etmesini istedi ve dükkanın çıkış kapısını kapattı. Yakalanacağını ve kurtulamayacağını anlayan adam, parmaklarını boğazına sokarak yuttuğu pırlanta yüzüğü dükkanın halısı üzerine kustu. Şüpheli mağaza güvenliği eşliğinde dışarı çıkarıldı.

"YÜZÜĞÜ YUTMASINA RAĞMEN NORMAL KONUŞUYORDU"

Aile işletmesini yöneten 28 yaşındaki Cüneyd (Junaid) Hassan, İngiliz basınına yaptığı açıklamada yaşananlara hâlâ inanamadığını belirtti. Hassan, "Yüzüğün keskin pırlanta hatlarının adamın boğazına ya da iç organlarına ciddi zararlar verebileceğini düşünüp korktum. İşin en tuhaf yanı ise, o koca nişan yüzüğünü yutmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi bizimle normal bir şekilde konuşmaya devam etmesiydi" ifadelerini kullandı.

Mağaza yetkilileri, şüphelinin son derece soğukkanlı davrandığını ve yüzüğü yutma hızına bakılırsa profesyonel bir hırsız olabileceğini belirtti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Londra polisine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika Hırsızlık Londra’da akılalmaz olay: 35 bin sterlinlik pırlanta yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı! - Son Dakika

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