Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı - Son Dakika
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Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

10.07.2026 15:25
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam, eşine az rastlanır bir cenaze törenine sahne oldu. Ünlü "Red Light" Mahallesi'nde yıllarca gece kulübü işleten bir çiftin cenazesinde, profesyonel bir direk dansçısı, Queen'in efsanevi şarkısı "The Show Must Go On" eşliğinde performans sergiledi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1993 yılında hayatını kaybeden bir gece kulübü patronu ile kısa süre önce vefat eden eşinin birlikte uğurlandığı cenaze töreni, görenleri şaşkına çevirdi. 

Çiftin yıllarca ünlü "Red Light" Mahallesi'nde eğlence konseptli bir gece kulübü işletmesinden ilham alan aile üyeleri, veda törenine profesyonel bir direk dansçısı getirdi. Yas tutan ailenin ve davetlilerin önünde, krematoryumun tam ortasında sahne alan dansçı, Queen'in efsanevi "The Show Must Go On" (Gösteri Devam Etmeli) şarkısı eşliğinde performans sergiledi. 

ÇİFT 31 YIL SONRA KAVUŞTU

Olay, Amsterdam'daki De Nieuwe Ooster Krematoryumu'nda gerçekleşti. Törenin ilginçliği sadece dans gösterisiyle de sınırlı değildi. 1993 yılında hayatını kaybeden ve o dönem defnedilen gece kulübü patronunun mezarı, ailenin özel talebi üzerine açıldı. Yıllar önce vefat eden babalarının kalıntıları, kısa süre önce yaşamını yitiren eşiyle birlikte aynı gün uğurlanmak üzere krematoryuma getirildi. Çiftin küllerinin daha sonra birlikte aynı yere serpilmesi planlandı.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

"AMACIMIZ ŞOKE ETMEK DEĞİLDİ"

Cenaze organizatörü Iede Hoorn, sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu. Kendi Instagram hesabından paylaşım yapan deneyimli organizatör, performansın saygısızlık veya dikkat çekme amacı taşımadığını, ailenin geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirtti.

"İSTEKLER YERİNE GETİRİLDİ"

Hoorn, "Direk dansçısı insanları şoke etmek için değil, Kırmızı Fener Mahallesi'nde efsanevi bir gece kulübü işleten iki kişiye sevgi dolu bir veda sunmak için oradaydı. Bu tamamen isteklerine uygundu," ifadelerini kullandı. Ailenin nesiller boyu eğlence sektöründe hizmet verdiğini belirten organizatör, çiftin iş ile özel yaşamını her zaman sıkı bir şekilde ayrı tuttuğunu, bu nedenle gösteri fikrinin aile üyeleri tarafından önce düşünüldüğünü ve sonrasında onaylandığını aktardı.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

BU DENEYİM BENİ BİLE ŞAŞIRTTI

Hoorn, meslek hayatında ilginç cenaze törenlerine imza attığını ancak bu deneyimin kendisini bile şaşırttığını dile getirdi. Profesyonel dansçının aslında ölümden korktuğunu ancak yaşamlarını bu sektöre adayan çifte unutulmaz bir jest yapmak istediğini vurguladı.

CENAZE 3,6 MİLYON İZLENME ALDI

Instagram'da paylaşılan direk dansı anları kısa sürede 3,6 milyondan fazla izlenmeye ulaşıp viral oldu. Binlerce kişinin yorum yaptığı videoya gelen tepkiler ise farklılık gösterdi. 

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Amsterdam, Hollanda, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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