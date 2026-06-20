Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu\'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
20.06.2026 09:18
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce yaptığı iddialı açıklama yeniden gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kişi, Hacıosmanoğlu'nun "Kupayı alıp geleceğiz" sözlerini paylaşmaya başladı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. İlk maçta Avustralya'ya da kaybeden ay-yıldızlı ekip, iki karşılaşma sonunda puan alamayarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Milli takımın elenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 1 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Hacıosmanoğlu, o dönemde yaptığı açıklamada, "Kupayı alıp geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Paraguay yenilgisinin ardından sosyal medya kullanıcıları, söz konusu açıklamanın görüntülerini ve haberlerini yeniden paylaşmaya başladı. Binlerce paylaşım yapılan gönderilerde, milli takımın grup aşamasında elenmesi ile Hacıosmanoğlu'nun iddialı sözleri karşılaştırıldı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından sosyal medyada hem TFF yönetimine hem de teknik heyete yönelik eleştiriler dikkat çekti. Hacıosmanoğlu'nun aylar önce yaptığı açıklama da taraftarların en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde - Son Dakika

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