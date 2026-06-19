AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi - Son Dakika
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AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

AK Partili Hamza Dağ\'dan Cemil Tugay\'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi
19.06.2026 10:18
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesine AK Parti'den ilk tepki geldi. Son yerel seçimlerde AK Parti’nin İzmir Büyükşehir adayı olan MKYK Üyesi Hamza Dağ, Tugay’ın çelişkili açıklamalarla kenti yönetemediğini savunarak, "İzmirlilerin asıl beklentisi Sayın Tugay’ın parti üyeliğinden değil, belediye başkanlığı görevinden istifa etmesidir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklaması, siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından en sert eleştirilerden biri, AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Dağ, Tugay'ı tutarsızlıkla suçladı.

"BİRBİRİNE ZIT AÇIKLAMALAR YAPAN BİR ANLAYIŞ"

Cemil Tugay’ın yakın geçmişteki söylemleri ile bugünkü istifa kararı arasındaki çelişkilere dikkat çeken Hamza Dağ, İzmirlilerin gündeminde Tugay'ın hangi partiye üye olduğu meselesinin yer almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha birkaç gün önce 'CHP bizim çatımızdır, istifa etmeyi düşünmüyorum' diyen; birkaç hafta önce ise İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin bir projeyi neden hayata geçirmediği sorulduğunda 'Onu CHP iktidarında yapacağım' cevabını veren Sayın Tugay, bugün CHP’nin artık çözüm adresi olmadığını söyleyerek partisinden ayrılmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde birbirine tamamen zıt açıklamalar yapan bir anlayışın İzmir’e istikamet çizmesi zaten mümkün değildir."

"İZMİR GERİDE KALAN 2 BUÇUK YILINI KAYBETTİ"

Açıklamasında yerel yönetim performansını da hedef alan Dağ, Tugay’ın görev süresi boyunca İzmir’in kronik sorunlarına çözüm üretilemediğini savundu. Geride kalan yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte şehre kalıcı bir eser kazandırılamadığını öne süren AK Partili Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşımdan altyapıya, şehircilikten belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş; vatandaşlarımız her geçen gün büyüyen sorunlarla baş başa bırakılmıştır. İzmir yalnızca geride kalan iki buçuk yılını kaybetmemiştir. Daha da önemlisi, İzmirliler kalan iki buçuk yılın da farklı olmayacağını artık çok net görmektedir."

"ASIL BEKLENTİ BAŞKANLIKTAN İSTİFA ETMESİDİR"

Açıklamasının sonunda Cemil Tugay'a doğrudan bir çağrıda bulunan Hamza Dağ, İzmir halkının beklentisinin siyasi bir ayrışmadan ziyade yönetimsel bir değişim ve hizmet odaklı bir anlayış olduğunu vurguladı. Dağ, mesajını şu net sözlerle noktaladı:

"Bu nedenle bugün İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir."

AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

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Son Dakika Gündem AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan as Hakan as :
    Bence o sadece senin beklentin :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi - Son Dakika
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