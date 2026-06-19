Üsküdar\'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir SUV, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

ARACIN ALTINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FR 3442 plakalı KIA marka SUV seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredeki vatandaşlarla birlikte yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Müdahalelere rağmen alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"ARABA GÖZ GÖRE GÖRE YANDI"

Olayı gören Haydar Yılmaz, aracın alt kısmından alevlerin yükseldiğini belirterek, "Araç yanaşana kadar altından ateş çıkmaya başladı. Ateş çıkınca araç alev aldı. Yangın tüpü bulmaya çalıştık ama yetişemedik. Araba göz göre göre yandı" dedi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Yangına ilk müdahaleyi yapan Ahmet Faruk Temiz ise, yoldan geçerken yangını fark ettiğini belirterek, "Derse giderken yangını gördüm. Aracı sağa çekip tüple müdahale ettim. Yoldaki araçları durdurup yangın tüpleriyle destek olmaya çalıştık. Küçük patlamalar da yaşandı. Vatandaşları güvenli alana aldık ve itfaiyeyi bekledik" ifadelerini kullandı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.