Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika
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Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

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Türkiye'den Rusya'ya meyve-sebze taşıyan NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine Karadeniz'de dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü Türk 4 mürettebat yaralandı, gemide yangın çıktı. Kaptan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı.

TÜRK GEMİSİ DRONLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

UKRAYNA'YI SORUMLU TUTTU

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.

Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    galiba ukraynada kaşıniyor.sağa sola saydırmaya başladı. 13 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    avrupanın küçük çocuğuyuz. yine şamarı yedik. 3 7 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    ne bekliyorsunuz ki İsrail’in dostu Ukrayna 2 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    geçmiş olsun kaptan 0 0 Yanıtla
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