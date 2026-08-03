İznik'te Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İznik'te Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

İznik\'te Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Bursa İznik'te meydana gelen kazada anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, içinde askeri personelin de bulunduğu otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2'si jandarma 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı karayolu Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Muhammet Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada; Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçta bulunan eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu ile araçta bulunan Alaattin Usta ve Yusuf Usta yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Astsubay Yunus Koca'nın eşi ve 5 yaşındaki kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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