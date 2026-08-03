Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Etimesgut Belediyesi mercek altına alındı. 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 42’si belediye görevlisi, 13’ü ise firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye binasının yanı sıra şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılarak suç unsuru teşkil edebilecek belgelere el konuldu.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B. ile A.A.'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı. Gözaltı listesinde Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak Müdürleri de yer aldı.

Bunların yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel ve mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve firma yetkilileri yakalanan isimler arasında bulundu.

BAŞKAN DAHİL 40 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Nöbetçi hakimlik, sabaha karşı verdiği kararda Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında Etimesgut Belediyesi yetkililerine yöneltilen başlıca suçlamalar arasında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapılması ve sahte belgeler düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat temin edilmesi de iddialar arasında bulundu.

BEŞİKCİOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesinde "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Beşikçioğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, gelir kaynaklarının belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi’nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olduğunu söyledi.

Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelere ilişkin görev ve yetkisi sorulan Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı olarak bana bağlı birimler Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde İç Denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde Teftiş Müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır, temsil görevim vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. İhsan Bahri Bellek ve Mutlu Kerimoğlu temsil eder. Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım."

BEHZAT Ç. SORUSU

Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

"Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Beşikçioğlu, ifadesinde şunları söyledi:

"Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. İhaleye giren şirketleri tanımam, aramda herhangi bir bağ da yoktur. Görev ve yetki alanımda ihale, teknik şartname hazırlama yoktur. Bu hususta Sayıştay raporlarında anlaşılacağı üzere tarafıma herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. Ayrıca Serkan Kozan isimli şahsın dijitallerinde çıkan görüntülerde ben belediye başkanı olmadan önceki tarihlerde de mutemet, piyasa araştırması işlemleri yaptığı gözükmektedir."

Erdal Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan belediye çalışanı Serkan Kozan'ın daha önce yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini ileri sürdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya Beşikçioğlu, "Bahse konu para transferi tarihinde ben yurt dışındaydım. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu'ndan borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım, limit açtırdım. Türkiye'ye dönüşte parayı geri ödedim." yanıtını verdi.

Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarının da sorulması üzerine Beşikçioğlu, bu iş ve işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Şahsın beyanlarında bahsettiği olaylardan sonradan haberdar oldum. Bana sormuş olduğunuz hesap numaraları belediyeye ait hesap numaralarıdır. Konser yapılması nedeniyle bir işgaliye bedeli ödenmesi doğaldır. Bununla birlikte bu iş ve işlemler bana bağlı birim tarafından yürütülmemiştir. Şirketin doğduğu iddia edilen zararının karşılanması için şirkete ya da tanıdıklarına iş verilmesi gibi bir talimatım ya da yönlendirmem olmamıştır. Bu olaydan sonra yaptığım araştırmada şirketin konser bileti satamadığını tespit ettim. Organizasyondan doğan zararın belediyeden tahsil edilmesi amacıyla bu beyanlarda bulunulduğunu düşünüyorum. Bilet rakamlarının tam sayısı, bilet satışı yapan firmalardan yapılacak yazışma sonrası öğrenilebilir. Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim. İfademden ve konuşma içeriğinden anlaşılacağı üzere Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu olduğu bellidir."

Beşikçioğlu, cep telefonunda Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu ile yaptığı tespit edilen yazışmaların sorulması üzerine, "Bana görseli gösterilen şikayet konusu hakkında Mutlu Kerimoğlu isimli şahsa gönderme sebebim Mutlu Kerimoğlu'nun yetki ve görev alanın imarla ilgili olmasıdır. Bu konunun araştırılması ve gereğinin yapılması için Mutlu Kerimoğlu'na gönderdim. Keza bana iletilen şikayet ve sorunları ilgili Belediye Başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarına göre iletirim ve gereğinin yapılmasını isterim." yanıtını verdi.

Beşikçioğlu, suçlamaları reddederek, şunları söyledi:

"Samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında, suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikle Serkan Kozan'ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve Savcılık makamı incelemeler yapmış, şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlama da yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Eğitim ve uzmanlık alanım dışındaki konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapması için belediyenin İç Denetim ve Teftiş Müdürlüklerini harekete geçirerek yapılan işlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledim. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde gereğinin ifası için savcılıklara başvuru yaptım."

Beşikçioğlu, şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile belediyedeki görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığı ve dostluğu bulunduğunu ifade ederek, "Diğer belediye görevlisi şüphelileri Belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Belediye görevi kapsamındaki hiyerarşi dışında başkaca bir ilişkim bulunmamaktadır. Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığı Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir." savunmasını yaptı.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Etimesgut Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında da Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin bir “zimmet” soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Ankara Batı Başsavcılığınca yürütülen ve 4 kişinin gözaltına alındığı o operasyon sonrası Başkan Beşikcioğlu, şikayeti bizzat belediyenin yaptığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.’de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır."

ERDAL BEŞİKCİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 doğumlu Erdal Beşikcioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev yapan ve "Behzat Ç." dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınan Beşikcioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete adım atmıştır.

CHP'nin adayı olarak seçimlere giren Beşikcioğlu, Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı yarışmış; 202 bin 853 oy ve yüzde 56,58'lik oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamlayarak Etimesgut Belediye Başkanı olmuştu.