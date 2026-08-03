Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı canlı yayında cinsellik üzerine yaptığı açıklamalar, eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede’nin başına dert oldu. Müstehcenlik suçundan savcılık tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılan Gerede için gözaltı kararı verildi.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, konuk olduğu canlı yayında cinsellik konusundaki ifadeleri sebebiyle adliyelik oldu.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Yayındaki dikkat çeken sözleri geniş yankı uyandırırken, savcılık söz konusu açıklamalar üzerine harekete geçti. Müstehcenlik iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma açılan ünlü fotoğrafçı için savcılık tarafından gözaltı kararı çıkarıldı.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Yarışma öncesinde cinsel yaşamından uzak kalacağı için endişelendiğini dile getiren Gerede, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor’a katıldığımda cinsellikten mahrum kalacaktım. ‘Ben nasıl yapacağım?’ dedim. Düşünmeden kendimi oraya attım."

Öte yandan program sırasında Gerede’nin boynuna taktığı rose altından yapılma, kolye de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Gerede bu takını bir yetişkin oyuncağı olduğunu açıkladı.

Açıklamaları ve aksesuar tercihiyle geniş yankı uyandıran ünlü isim hakkında Başsavcılık harekete geçti ve TCK'nın 226. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

"LİBİDOSU YÜKSEK BİR KADINIM"

Bennu Gerede, daha önce katıldığı bir YouTube programında da özel hayatı ve cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Kendisini "libidosu yüksek bir kadın" olarak tanımlayan ve cinsel hayatının önemini vurgulayan Gerede, gelen eleştirilere "Toplumun bu tür konulara henüz hazır olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

TCK 226'NIN KAPSAMI

Soruşturmanın dayanağını oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, "müstehcenlik" suçunu düzenliyor. Söz konusu maddede; müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması ya da basılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar yer alıyor.

Bennu Gerede, Cinsellik, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ahmedmehmed407@gmail.com [email protected]:
    müstehcenlikle ne ilgisi var. Kadın röportaj vermişti. hukuk devletinden irtica devletine döndük 5 7 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Utanmaz ! 5 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Atın içeri bir kaç ay yatsın lakin kolyesinde almayın la,kin lazim olur 3 3 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    on tane olsa birini vermem buna 2 2 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    açun ne zaman alınacak 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
Rusya’da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in mutabakata rağmen Gazze’ye yaptığı saldırılara tepki Dışişleri Bakanlığından İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki
Washington’da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

22:00
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
21:53
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 22:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.