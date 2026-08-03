Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor

Şehirlerarası otobüs taşımacılığında "ekspres sefer" uygulaması yaygınlaşıyor.

İKİ ŞEHİR ARASINDA DURAKSIZ ULAŞIM

İstanbul- İzmir hattında denenmesinin ardından sistem, 2026 Kasım ayıyla birlikte İstanbul- Ankara güzergâhında da kullanılmaya başlanacak. Ekspres seferlerde otobüsler, güzergâh üzerindeki yolcu indirme ve bindirme noktalarına uğramayacak. Böylece Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklar atlanarak iki şehir arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak.

YOLCULAR İKİ SEÇENEK ARASINDAN TERCİH YAPACAK

Yeni düzenlemeyle firmalar aynı hatta hem klasik hem de ekspres sefer düzenleyecek. Ara duraklardan yolcu alan otobüslerin yanı sıra doğrudan ulaşım sağlayan seferler de bilet satışına sunulacak. İlk planlamaya göre mevcut seferlerin önemli bir bölümü ekspres modele dönüştürülecek. Böylece yolcular, hız veya ara durak ihtiyacına göre tercih yapabilecek.

AMAÇ YHT İLE REKABETTE AVANTAJ SAĞLAMAK

Otobüs şirketlerinin bu adımında, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yıllardır artan etkisi belirleyici oldu. Yolculuk süresini azaltmayı hedefleyen firmalar, daha hızlı ulaşım sunarak YHT karşısında yeniden avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

ÖNCE SINIRLI SAYIDA FİRMADA UYGULANACAK

Yeni sistem ilk etapta belirli otobüs şirketleri tarafından uygulanacak. Beklenen ilgiyi görmesi halinde uygulamanın diğer firmalara da yayılması öngörülüyor.