Fenerbahçe\'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis

Golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis’i transfer listesine aldı.

CİHAN KAMER GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

A Bola’nın haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer Madrid’de bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

BENFICA'NIN TRANSFERDEKİ TUTUMU

Ancak Benfica’nın Pavlidis konusundaki tutumu Fenerbahçe’nin işini zorlaştırıyor. Teknik direktör Marco Silva'nın Yunan golcüyü takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Portekiz ekibinin oyuncuyu kolay kolay bırakmayı düşünmediği belirtildi. Yönetimin ancak reddedilemeyecek seviyede bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirebileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Pavlidis’in Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona eriyor. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 53 maça çıkan Yunan golcü, 30 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.