Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri olduğu ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlamaları ile tutuklanan gazeteci Cem Küçük'e yönelik soruşturma genişliyor. 

GAZETECİ TAHİR SARIKAYA DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. 

Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, iki suçtan da tutuklanmasına karar verilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda, ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtilmişti. 

Soruşturma dosyasında gizli tanığın; Cem Küçük’ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer almıştı. Küçük ise savcılıktaki ifadesinde bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savunmuştu.

Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirmişti. Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıklamıştı.

Küçük, daha sonra gizli tanığın “Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor” yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin “alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden” kaynaklandığını söylemişti. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmamıştı. 

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 2004 yılında İHA’da muhabir olarak başlayan Sarıkaya, 2011 yılına kadar burada çalıştı. Sarıkaya, aynı dönemde TGRT bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Ardından televizyon sunuculuğuna yönelen Sarıkaya, 2012 yılından itibaren Beyaz TV'de yayınlanan “Uyan Türkiyem” isimli programın sunuculuğunu üstlenmeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
Rusya’da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in mutabakata rağmen Gazze’ye yaptığı saldırılara tepki Dışişleri Bakanlığından İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki
Washington’da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Trump’ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik

22:00
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
21:53
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:40
Altay’da kayyım süreci başladı
Altay’da kayyım süreci başladı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 22:04:21. #7.13#
SON DAKİKA: Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.