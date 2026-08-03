Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya , da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlamaları ile tutuklanan gazeteci Cem Küçük 'e yönelik soruşturma genişliyor.

NE OLMUŞTU?

Hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, iki suçtan da tutuklanmasına karar verilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda, ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma dosyasında gizli tanığın; Cem Küçük’ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer almıştı. Küçük ise savcılıktaki ifadesinde bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savunmuştu.

Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirmişti. Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıklamıştı.

Küçük, daha sonra gizli tanığın “Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor” yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin “alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden” kaynaklandığını söylemişti. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmamıştı.

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 2004 yılında İHA’da muhabir olarak başlayan Sarıkaya, 2011 yılına kadar burada çalıştı. Sarıkaya, aynı dönemde TGRT bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Ardından televizyon sunuculuğuna yönelen Sarıkaya, 2012 yılından itibaren Beyaz TV'de yayınlanan “Uyan Türkiyem” isimli programın sunuculuğunu üstlenmeye başladı.