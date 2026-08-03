''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı - Son Dakika
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''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

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Yeni sezon için 10 numara transferi için bastıran Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ana hedefini belirledi. "Alacaksak en iyisi olmalı" diyen Dursun Özbek'in en çok istediği yıldızın Bruno Fernandes olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, 10 numara transferinde yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek’in en büyük hayali Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes. Kulüp, bu transfer için son ana kadar beklemeyi planlıyor.

''ALACAKSAK EN İYİSİ OLMALI''

Yeni sözleşme konusunda Manchester United ile durumu belirsiz olan Fernandes’e özel önem veren Özbek’in, ''Alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes’i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray’a çok yakışır'' dediği belirtildi.

TÜM SENARYOLAR HAZIR

Galatasaray’da ana hedef Fernandes olsa da olumsuz bir senaryoya karşı alternatif planlar da hazırlanıyor. Fernandes ihtimali nedeniyle diğer pozisyonlara yüksek bütçe ayırmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, genellikle satın alma opsiyonlu kiralık transferlere yönelmeyi sürdürecek. Ancak Portekizli yıldızın transferi gerçekleşmezse bu politikada değişikliğe gidilecek.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bruno Fernandes, geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 37 maça çıktı, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.

Manchester United, Bruno Fernandes, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı - Son Dakika
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