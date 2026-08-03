Trump İran ile Saldırıları Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı planlanan saldırıları Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirterek, "Görüşmeler yarın öğleden sonra (pazartesi) başlıyor ve sonucunu göreceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Hava Üssü'ne giderken başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a karşı planlanan yeni saldırıları iptal etme kararına değinen Trump, "Bunu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran talep etti. Harekete geçmeye tamamen hazırdık. Tam olarak şu sıralarda gerçekleştirilecek ve oldukça büyük bir saldırı olacaktı. Ancak müttefikler iptal etmenizi istediğinde, bir nevi 'peki, bir bakalım' demeniz gerekiyor. Bunu istemelerinin nedeni ise bir anlaşma çerçevesi oluştuğunu düşünmeleri. Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var ve sonrasında nükleer, ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz konuda bir anlaşma olacak. Ben buna İran'ın nükleerden arındırılması diyorum" ifadelerini kullandı.

"Saldırıları bekletiyoruz, istediğimiz zaman yapabiliriz"

İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları yeniden başlatabileceklerinin altını çizen Trump, "Saldırıları bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. İstediğimiz zaman yapabiliriz. Ancak üç ana grup tarafından bizden saldırıları askıya almamız talep edildi. Aslında İran da çok güçlü bir şekilde talep etti. 'Bir anlaşma yapmak istiyoruz' dediler. Kamuoyu önünde ne dediklerini bilemiyorum, çünkü çoğu zaman bana bunu söyleyip, sonra 'Neden bahsettiğini bilmiyoruz' diyorlar. Açıkçası saldırıya uğramak istemiyorlar çünkü hazırlığımızı gördüler ve boyutunu anladılar" değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma birçok hayat kurtarır, gereksiz güç kullanımını önler"

İran'la temas halinde olduklarını belirten Trump, "Görüşmeler yarın öğleden sonra (Pazartesi) başlıyor ve sonucunu göreceğiz" dedi. İran'la bir anlaşma yapmaktan yana olduğunu belirten Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Çünkü birçok hayat kurtarır. Dürüst olmak gerekirse gereksiz güç kullanımını önler. Yıkılanları yeniden inşa etmek uzun yıllar alırdı. Hatta yeniden inşa edebileceklerini bile sanmıyorum. Yani, elimizde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilecek en büyük saldırı planı vardı ve bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler. Açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Yakın zamanda bir anlaşma olacağını düşündüler" diye konuştu.

"İstediğimiz an harekete geçmeye hazırız"

İran'a anlaşmaya varması için verilen bir son tarihin bulunup bulunmadığı sorulan Trump, "Bekleyip neler olacağını göreceğiz. İstediğimiz an harekete geçmeye hazırız. Bir anlaşma yapmayı mı tercih ederim? İnsanları öldürme peşinde değilim ve biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden bize sordular, özellikle de İran, ama diğer üç ülke. Onlara sordum, Suudi Arabistan kralına sordum. Veliaht prense, 'Ne yapmayı tercih edersiniz?' dedim. 'Bunu yapmamızı mı istersiniz, yoksa yapmamamızı mı?' diye sordum. Saldırı yerine bir anlaşma yapmamızı çok daha fazla tercih edeceklerini söylediler, çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz. Yani, ülkelerine akın eden insan seliyle ve felaketlerle mi boğuşacaklar? Bir sürü kötü şey yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı"

Trump, "İran'ın enerji altyapısını vurmaya hazır mıydınız?" sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Devasa bir saldırı olacaktı. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana açık ara en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. 'Lütfen yapmayın' dediler. Diğer komşuları da bunu söyledi. O yüzden nükleerden arınma konusunda bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.