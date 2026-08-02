Edirne'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
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Edirne'de devrilen traktörün altında kalan Raşit ve Fatma Taşkın hayatını kaybetti.

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Raşit Taşkın ile eşi Fatma Taşkın, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında meydana geldi. Raşit Taşkın eşi Fatma Taşkın'la, köydeki evlerinden çıkıp kendilerine ait bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı. Toprak alanda rampada ilerleyen traktör, bu sırada Raşit Taşkın'ın kontrolünden çıkarak devrildi. Raşit Taşkın ve eşi Fatma Taşkın traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı zerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan karı koca, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerinde, hayatlarını kaybettikleri belirlenen Raşit Taşkın ve Fatma Taşkın'ın cansız bedenleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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