Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
19.06.2026 10:19
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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi, aralarında Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. ve şirket çalışanı M.C.H. ise adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de dün yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Seferihisar, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Gözaltı, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

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