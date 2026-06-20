Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor - Son Dakika
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Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

20.06.2026 08:06
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Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda puansız kaldı ve turnuvaya veda etti. 65. saniyede gelen gol sonrası Montella'ya yönelik istifa çağrıları da arttı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 65. saniyede gelen tarihi gol sonrası toparlanamayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleye adeta kabus gibi başladı ve henüz 65. saniyede Matias Galarza'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde beraberlik golünü bulamayan Türkiye, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

TARİHE GEÇEN GOLLE YIKILDIK

Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın 65. saniyede kaydettiği gol, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en hızlı golü olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise bu golün şokunu maç boyunca üzerinden atamadı.

Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

2'DE 0 YAPTIK

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında da puan alamadı. Böylece Türkiye, gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlayarak son karşılaşma öncesinde turnuvaya veda etti.

MONTELLA İÇİN İSTİFA ÇAĞRILARI

Alınan sonucun ardından sosyal medyada teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce taraftar, kadro tercihleri ve oyun planı nedeniyle İtalyan teknik adamı eleştirirken, "Montella istifa" paylaşımları kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Büyük umutlarla gidilen Dünya Kupası'nda grup aşamasında alınan sonuçlar, Türk futbolunda hayal kırıklığı yarattı. Ay-yıldızlılar, son grup maçına prestij mücadelesi için çıkacak.

Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Filinta Filinta:
    Keşke turnuvaya gitmeseydik. Bu acıyı ve üzüntüyü yaşamasaydık. 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Yüksekte uçmanın cezası 1 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Nasıl bir oyun iki maçta birbirinin kopyası kapalı savunmayı sağa sola geriye paslamı açacaksın birde rakip 10 kişi 0 0 Yanıtla
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Arda ile Kenan gerçekten çok kötü oyuncular. Bütün topları ezdiler. Oynayan takımda oynarlar. 0 0 Yanıtla
  • eihaletemizlik danışmanlık inşaat gıda eihaletemizlik danışmanlık inşaat gıda:
    86 milyon dan 1 teknik direktör çıkaramıyoruz Allah bilir iidamı oynandı 0 0 Yanıtla
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