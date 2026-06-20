İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi - Son Dakika
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İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi

İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
20.06.2026 08:44
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Paraguay karşısında 88. dakikada Barış Alper'in hazırladığı pozisyonda önce Can Uzun'un şutunu kaleci çıkardı, ardından Deniz Gül fırsatı değerlendiremedi. Kaçan bu pozisyon Türkiye'nin Dünya Kupası umutlarının da sonu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlılar son dakikalarda beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenirken, maçın en net fırsatı 88. dakikada geldi.

ÖNCE CAN UZUN, SONRA DENİZ GÜL

Gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu müsait durumdaki Can Uzun'a çıkardı. Can Uzun'un vuruşunda Paraguay kalecisi gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Deniz Gül ise istediği vuruşu yapamadı ve mutlak gol fırsatı değerlendirilemedi.

TRİBÜNLER DONUP KALDI

Peş peşe kaçan fırsatların ardından milli futbolcular büyük üzüntü yaşarken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da adeta donup kaldı. Pozisyonun ardından Türkiye'nin beraberlik umutları büyük darbe aldı.

DÜNYA KUPASI'NA VEDA

Karşılaşmanın kalan bölümünde aradığı golü bulamayan A Milli Takım, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. 88. dakikada kaçan bu pozisyon ise maçın ve turnuvanın kırılma anı olarak hafızalara kazındı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Deniz Gül, Can Uzun, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cihana Alp Cihana Alp:
    Can uzun ve Orkun Kökçüyü yediler, kerem, halan ve arda halı sahaya almam 0 0 Yanıtla
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