Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü - Son Dakika
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Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Nijer\'de havalimanına saldırıda 22\'si saldırgan 35 kişi öldü
19.06.2026 10:21
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Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen silahlı saldırıda 22 saldırgan, 11 asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 20 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, dün sabah saatlerinde silahlı bir grubun hedefi oldu. 22 saldırgan tarafından gerçekleştirilen baskının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Saldırganların yakalanması için havalimanı çevresi güvenlik güçleri tarafından kapatılırken, bölgeden çıkan araçlar tek tek arandı.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijer Savunma Bakanlığı, saldırıda toplam 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 22'sinin saldırgan, 11'inin asker ve 2'sinin sivil olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırı sırasında 22 saldırganın etkisiz hale getirildiği, 4 saldırganın yaralandığı ifade edildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişi yakalandı. Operasyonlarda RPG-7 roketatarlar, AK-47 tüfekler, el bombaları, patlayıcılar, iletişim ekipmanları ve binlerce mermi ele geçirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI PATLAMA SESLERİNİ ANLATTI

Havalimanı yakınlarında yaşayan görgü tanıkları, sabah erken saatlerde şiddetli patlama sesleri duyduklarını söyledi. Bölgede yaşayan Lawalli Tsalha, yerel saatle 06.00 sıralarında büyük bir patlama sesi duyduğunu belirterek, ilk anda ne olduğunu anlayamadıklarını ifade etti.

AYNI HAVALİMANI YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ HEDEF ALINDI

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, son beş ay içinde ikinci kez saldırıya uğradı. Ocak ayında DEAŞ bağlantılı bir örgüt tarafından düzenlenen saldırıda 20 saldırgan öldürülmüş, 4 asker yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Terör, Dünya, Nijer, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü - Son Dakika
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