Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu - Son Dakika
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Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası\'nın en kötüsü oldu
20.06.2026 08:08
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2026 Dünya Kupası'ndaki performans istatistiklerine göre, A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, kalesine gelen şuta oranla turnuvada en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

UĞURCAN ÇAKIR OLUMSUZ YÖNDEN ZİRVEDE

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçları oynanırken oluşan performans istatistiklerine göre, oynanan iki maçta kalesinde 3 gol gören A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, turnuvada kalesine gelen şuta oranla en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

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Son Dakika Dünya Kupası Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tkaçar Tkaçar:
    maçta kalecimiz mi vardıııı 0 0 Yanıtla
  • Alperen Alperen :
    İyi şişirdiler bunu pof çıktı 0 0 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Milyonlarca dolar para alıyorsunuz. Hakkını böylemi veriyorsunuz. Kendinizle gurur duyun. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu - Son Dakika
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