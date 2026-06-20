Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası\'nın en kötüsü oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

UĞURCAN ÇAKIR OLUMSUZ YÖNDEN ZİRVEDE

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçları oynanırken oluşan performans istatistiklerine göre, oynanan iki maçta kalesinde 3 gol gören A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, turnuvada kalesine gelen şuta oranla en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.