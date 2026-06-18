Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş

Birdal Güven:

Neden, ekonomi mi bilemem. Ama Geçmiş olsun. İsmail hoca iyi adam lakin heyecanı yüksek maçlarda ne kadar korkak davrandığını biliyoruz. Ligde belki sampiyon olabilir. Avrupa da başarı yine hayal. İnşallah yanılırım ve buradan özür mesajı yazarım. Bol şanslar FB