ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran\'ı Libya\'ya dönüştürmek istiyor

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran ile mutabakata karşı çıkan İsrail’in İran’a yönelik politikalarına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İsrail toplumunda İran'ı Libya gibi tamamen çökertmek isteyen kesimler olduğunu belirten Vance, 90 milyon nüfuslu bir ülkenin yıkılmasının ABD’nin çıkarlarına tamamen ters olduğunu vurguladı.

"İRAN'IN LİBYA'YA DÖNÜŞMESİ ABD İÇİN KÖTÜ"

Vance, "İsrail toplumunda İran'ı Libya'ya dönüştürmek isteyen insanlar olduğunu düşünüyorum. 90 milyon nüfuslu İran'ın Libya'ya dönüşmesi ABD için iyi mi? Kesinlikle hayır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'DEKİ PANİK HALİ YERSİZ"

Vance, İsrail'in sorunlarını çözmek için askeri güce gereğinden fazla şekilde başvurduğunu söylerken, müttefik olarak ABD'ye daha fazla güvenmesi ve takdir göstermesi gerektiğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı aynı zamanda, söz konusu anlaşmanın İran'ı veya Hizbullah'ı güçlendireceği yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu söyledi. Vance, "İsrail'deki bu panik halini biraz tuhaf buluyorum. Çünkü bunun güvensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum ve ABD'nin dünyanın bu bölgesinin güvenini fazlasıyla kazandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, "Bu ülkeye ve bu hükümete karşı fazlasıyla iyi bir iş yaptık yaptık. Kötü bir anlaşmaya imza attığımız yönündeki iddianın gerçeklerle desteklenmediğini düşünüyorum. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkinin uzun geçmişi göz önüne alındığında bu iddia mantıklı da değil" dedi.

"İRAN'IN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Vance, "İsrail sistemi içerisinde fark ettiğim tuhaf bir panik hali var. Sanki İran'ın lehine olabilecek her şey gerçekleşecek ve bunlar yaşanırken de İran’ın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar. Açıkçası herhangi bir kişinin neden bunun doğru olduğuna inandığını anlamıyorum" açıklamasını yaptı.