İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı - Son Dakika
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İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı

İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya\'ya karşı tarih yazarak son 32\'ye kaldı
26.06.2026 01:01
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda ilk iki maçta gol atamayan Ekvador, grubun son maçında Almanya’yı 2-1 yenerek adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı ve 20 yıl sonra üst tura çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ekvador, 2-1 kazandı.

ALMANYA SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Almanya, maça çok hızlı başlayarak henüz 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Sane, turnuvadaki ilk golünü attı.

EKVADOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Bu golün ardından baskısını artıran Ekvador, 9. dakikada Nilson Angulo'nun golüyle skora denge getirdi ve ilk devre bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda da baskısını artıran Ekvador, 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle öne geçerek maçı kazandı.

20 YIL SONRA GRUPTAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Ekvador puanını 4'e yükselterek adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı ve 20 yıl sonra üst tura çıktı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya ise 6 puanla grubunu lider bitirdi. 

Dünya Kupası, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı - Son Dakika
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