Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu\'dan ilk açıklama
18.06.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkısı Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Kendi yaptırdığı test sonucunu paylaşan Doğulu, "Test yaptırdım ve negatif çıktı. Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Adalete olan inancım tamdır." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verildi.

8 İSMİN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU POZİTİF

Alınan örneklerin incelenmesi sonucu Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Kenan Doğulu

KENAN DOĞULU, KENDİ YAPTIRDIĞI TESTİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaşan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunu söyledi: "Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım.

"SONUÇ NEGATİF ÇIKTI"

Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.''

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Kenan Doğulu, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Test, Son Dakika

Son Dakika Kenan Doğulu Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı

00:13
İzmir’de Tire Belediye Başkanı Hayati Dokuroğlu da CHP’den istifa etti.
İzmir'de Tire Belediye Başkanı Hayati Dokuroğlu da CHP'den istifa etti.
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:51
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 00:20:04. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.