İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanan mücadeleyi İsviçre, 4-1 kazandı.

SON 15 DAKİKADA 5 GOL, 1 KIRMIZI KART

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 90. dakikada Manzambi, 84. dakikada Vargas ve 90+7'de penaltıdan Granit Xhaka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü 90+3'te Mahmic ile geldi. Bosna'da 80. dakikada Muharemovic, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İsviçre, grupta 4 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı. İsviçre, grubun son haftasında 24 Haziran'da Kanada ile karşılaşacak. Bosna-Hersek de aynı gün ve saatte Katar ile karşı karşıya gelecek.