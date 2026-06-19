İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru - Son Dakika
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İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
19.06.2026 00:04
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FIFA 2026 Dünya Kupası B grubu ikinci hafta maçında İsviçre, Bosna Hersek'i son 15 dakikada attığı gollerle 4-1 yendi. Bosna Hersek mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanan mücadeleyi İsviçre, 4-1 kazandı.

SON 15 DAKİKADA 5 GOL, 1 KIRMIZI KART

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 90. dakikada Manzambi, 84. dakikada Vargas ve 90+7'de penaltıdan Granit Xhaka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü 90+3'te Mahmic ile geldi. Bosna'da 80. dakikada Muharemovic, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İsviçre, grupta 4 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı. İsviçre, grubun son haftasında 24 Haziran'da Kanada ile karşılaşacak. Bosna-Hersek de aynı gün ve saatte Katar ile karşı karşıya gelecek. 

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Son Dakika Dünya Kupası İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru - Son Dakika
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