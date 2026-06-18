Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Ahmet Çakar\'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar
18.06.2026 19:31
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A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürerken spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için çok konuşulacak bir iddia geldi. Çakar, takımdaki bazı futbolcuların Hakan Çalhanoğlu'nu sevmediğini iddia etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilerek turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'nda sular durulmuyor. Mağlubiyetin ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Ay-Yıldızlı ekipte, ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan gündemi sarsacak bir iddia geldi.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA

A Spor YouTube kanalında turnuvayı ve milli takımın durumunu değerlendiren Ahmet Çakar, Arizona'daki milli takım kampından çok konuşulacak bir bilgi aldığını öne sürdü. 

''SEVMİYORLAR, UYUZ OLUYORLAR''

Takım içindeki arkadaşlık ortamına değinen Çakar, oyuncuların kaptan Hakan Çalhanoğlu’ndan hoşnut olmadığını iddia ederek, "Hakan Çalhanoğlu denen şahıstan neredeyse tüm oyuncular nefret ediyor. Aldığım bilgi çok net. Arizona’da bulunan milli takım kampındaki futbolcuların çok büyük bir kısmı Hakan Çalhanoğlu adlı şahsa uyuz oluyorlar. Hadi 'nefret' kelimesi iddialı bir kaçış olur diyelim; resmen gıcık kapıyorlar. Kendisini sevmiyorlar ve ondan hiç hoşnut değiller." dedi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar - Son Dakika
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