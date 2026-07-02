Taciz mağduru Tuana'nın öldüğü kazaya "olası kastla öldürme" davası! Ağır cezada yargılanacak

Giresun’un Görele ilçesinde, eski belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz dosyasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şüpheli Adem Hasbaş hakkında “olası kastla öldürme” suçundan kamu davası açtı. İddianamede; şüphelinin olay anında 1,97 promil alkollü olduğu, araçta alkollü içeceklerin bulunduğu, yüksek hızla seyrettiği, fren izlerinin çarpma noktasından sonra başladığı, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesiyle ölüm neticesini öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü vurgulandı.

İDDİANAME AĞIR CEZA’YA GÖNDERİLDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart 2026 tarihinde Görele ilçesinde meydana gelen ve Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Adem Hasbaş hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 81/1 ve 21/2. maddeleri kapsamında “olası kastla öldürme” suçundan kamu davası açıldı. Dosya, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2026/127 iddianame değerlendirme sırasına kaydedildi.

SAVCILIK İDDİANAMESİNE GÖRE BU DOSYA BASİT BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL

İddianamede, olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği; şüphelinin, Tuana Elif Torun’u takip ettiğine, kaza mahalline yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair delil elde edilemediği belirtildi. Ancak savcılık, kazanın oluş şekli ve şüphelinin davranışlarını birlikte değerlendirerek dosyanın “taksirle öldürme” kapsamında kalmadığı kanaatine vardı.

İddianamede; Adem Hasbaş’ın olay anında 1,97 promil alkollü olduğu, aracı kullanmaya devam ettiği, olay öncesinde de hızlı araç kullandığı, yanında bulunan kişinin aracı kendisinin kullanmayı teklif etmesine rağmen bunu kabul etmediği ve tüm risklere rağmen direksiyon başında kalmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ARAÇTA ALKOL, YOLDA FREN İZİ, DOSYADA AĞIR TESPİT

Olay yeri incelemesinde, kazaya karışan 28 RE 752 plakalı aracın olay yerinde terk edilmiş hâlde bulunduğu kaydedildi. Araçta yapılan incelemede; sağ torpido üzerinde yarım kalmış içki bulunan küçük kadeh, sağ paspas üzerinde dolu bira kutuları, el freni yanında açılmamış bira şişesi ve vites kolu yanında açılmamış bira kutusu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çarpma noktasından sonra başlayan 34 metrelik fren izi bulunduğu, aracın sol şeridi kapatacak şekilde durduğu, sağ ön sinyalinin kırıldığı, sağ dikiz aynasının yerinde olmadığı, sağ çamurluk ile kapı arasında göçük oluştuğu ve ön camın sağ tarafının kırıldığı kayda geçti.

KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında olay yerini, gidiş-geliş güzergâhlarını ve tarafların kaza öncesi hareketlerini gösteren kamera görüntüleri incelendi. Kamera çözümlemelerine göre Tuana Elif Torun’un saat 22.10 sıralarında ikametinden tek başına çıktığı, sahil istikametine doğru yürüdüğü ve kaza anında devlet karayolu üzerinden karşıya geçmek istediği tespit edildi. Şüpheli Adem Hasbaş’ın kullandığı aracın ise olaydan kısa süre önce Yakamoz Büfe önünden ayrıldığı, Mebus Şevket Bey Caddesi üzerinden Trabzon istikametine doğru seyrettiği, ardından sahil yoluna çıktığı ve saat 22.18.38 sıralarında Tuana Elif Torun’a çarptığı belirlendi.

TANIK: 140-150 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU, KORKUP ARAÇTAN İNDİM

İddianamede, şüphelinin gün içinde görüştüğü Mehmet Ali Emanet’in beyanlarına da yer verildi. Emanet, olay günü Adem Hasbaş ile buluştuklarını, alkol aldıklarını, birlikte araçla yola çıktıklarını, Hasbaş’ın aracı çok hızlı kullandığını, 140-150 kilometre hızla seyrettiğini ve alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle korkarak araçtan indiğini anlattı.

Aynı kişinin, kaza sonrasında Adem Hasbaş ile yaptığı telefon görüşmesinin de dosyaya girdiği belirtildi. Görüşme kayıtlarında Hasbaş’ın, kaza yaptığını, bir kıza çarptığını ve korktuğunu söylediği ifadeler yer aldı.

“ARACI BEN KULLANAYIM” TEKLİFİNİ REDDETTİ

Araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Hasbaş’ın ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Yusuf Hasbaş, Adem Hasbaş’ın alkollü olduğunu, aracı kendisinin kullanmayı teklif ettiğini ancak Adem Hasbaş’ın bunu kabul etmediğini söyledi. Savcılık, bu beyanı; şüphelinin alkollü olduğunu bildiği, buna rağmen aracı kullanmayı sürdürdüğü ve meydana gelebilecek ağır neticeyi göze aldığı değerlendirmesinde önemli delillerden biri olarak ele aldı.

ADLİ TIP: ÖLÜM GENEL BEDEN TRAVMASINA BAĞLI; TAKSİR DEĞİL OLASI KAST DEĞERLENDİRMESİ

Tuana Elif Torun, kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 30 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Adli Tıp raporunda, Tuana Elif Torun’un ölümünün genel beden travmasına bağlı servikal vertebra, kaburga ve ekstremite kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Dosyada yer alan trafik bilirkişi raporlarında, Tuana Elif Torun’un asli, şüpheli Adem Hasbaş’ın ise tali kusurlu olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak savcılık, kusur oranı ile suçun manevi unsurunun farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, olayın hukuki nitelendirmesinde “olası kast” hükümlerine dayanıldı.

İddianamede, şüphelinin 1,97 promil alkollü olmasına rağmen araç kullandığı, araç kullanırken alkol almaya devam ettiğine dair bulgular bulunduğu, hız limitlerine riayet etmediği, telefon görüşmeleri yaptığı, güvenlik donanımı sınırlı bir aracı kendi sürüş becerisine güvenerek kullandığı ve tüm bu koşullarda ölümle sonuçlanabilecek bir kaza yapabileceğini öngörmesine rağmen eylemini sürdürdüğü belirtildi.

İddianamede ayrıca, olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanını rencide eden niteliği ve suçun işlenme biçimi dikkate alınarak şüpheli hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması istendi. Şüpheli Adem Hasbaş’ın tutukluluk hâlinin devam ettiği belirtildi.

Tuana Elif Torun’un ölümüyle ilgili dava sürecinin, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianame değerlendirmesinin ardından başlaması bekleniyor.