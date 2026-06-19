Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı - Son Dakika
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Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
19.06.2026 15:59
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Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Nişanlı olan yıldız futbolcu, ünlü DJ Mahmut Orhan'ın Rus model sevgilisi Daria Yakubchik'in paylaşımını repost etti. Paylaşımın fark edilmesinin ardından repost kısa süre içinde kaldırıldı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabında yaptığı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcunun, ünlü DJ Mahmut Orhan'ın Rus model sevgilisi Daria Yakubchik'in paylaşımını yeniden paylaştığı görüldü.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Daria Yakubchik'in siyah bikinili ve elinde iskambil kağıtları bulunan paylaşımını repost eden İsmail Yüksek'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada fark edildi. Paylaşımın ekran görüntüleri de kullanıcılar tarafından kaydedildi.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

REPOSTU GERİ ÇEKTİ

Yaşananların ardından İsmail Yüksek'in söz konusu repostu hesabından kaldırdığı görüldü. Milli futbolcunun paylaşımı neden yeniden paylaştığı ya da olayın yanlışlıkla gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası'nda Paraguay maçı öncesi kampta bulunan İsmail Yüksek'in sosyal medya hareketi futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Kısa süreliğine görünen repost, sosyal medyada günün konuşulan olaylarından biri haline geldi.

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Son Dakika Spor Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı - Son Dakika

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