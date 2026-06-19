İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Orta Doğu'da tansiyonu düşürecek kritik bir adım atıldı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın bugün saat 16:00 itibarıyla yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu.

TARİHİ BİR EŞİK GEÇİLİYOR

Dünyanın gözünü çevirdiği İsrail-Lübnan hattında, uzun süredir devam eden şiddetli çatışmaların ardından tarihi bir eşikten geçiliyor. Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'e yaptığı özel açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah örgütünün ateşkes konusunda uzlaştığını resmen açıkladı. Anlaşma, bugün saat 16:00 itibarıyla uygulamaya konuldu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE SÜRPRİZ ÜÇLÜ

Ateşkesin perde arkasına dair önemli detaylar paylaşan kaynak, bu uzlaşının kolay sağlanmadığını vurguladı. ABD ve Katarlı müzakerecilerin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine, bölgede Hizbullah üzerindeki etkisiyle bilinen İran’ın da destek verdiği öğrenildi. Üç ülkenin koordineli çalışması sonucu taraflar masada el sıkıştı.

"ŞU ANDA ATEŞKES HALİNDELER"

Haber ajansına konuşan üst düzey ABD yetkilisi, gün içinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından sağlanan mutabakatı şu sözlerle özetledi: "Bugün erken saatlerde yaşanan çatışmanın ardından, İsrail ve Hizbullah’ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz.

BÖLGEDE SESSİZLİK HAKİM

Saat 16:00'yı göstermesiyle birlikte cephe hattında silahların sustuğu bildirilirken, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilip evrilmeyeceği ise merak konusu. Uluslararası kamuoyu, tarafların sahada anlaşma şartlarına ne ölçüde sadık kalacağını yakından takip ediyor.