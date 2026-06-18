Trabzon'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken anlar yaşanmıştı.
Milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında tepki gösteren bir partili, korumaların müdahalesiyle salondan çıkarılmıştı. O anlar kameralara yansırken, müdahale sırasında vatandaşın yaşananlara tepki gösterdiği görülmüştü.
Yaşananların yankısı sürerken olayla ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntüler işin aslının biraz farklı olduğunu ortaya koydu. Tartışmanın başında şahsın Kur'an kurslarına yönelik hakaretler sarf ettiği, Başkan Genç'in şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
Son Dakika › Ahmet Metin Genç › Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?