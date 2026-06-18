Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı - Son Dakika
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Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

18.06.2026 21:53
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Trabzon'daki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e tepki gösteren bir partilinin korumalar tarafından yaka paça dışarı çıkarıldığı olayda işin aslı farklı çıktı. Yeni görüntülerde, şahsın Kur'an kurslarına yönelik hakaretler sarf ettiği, Genç'in uzun süre sakinliğini korumaya çalıştığı görüldü.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken anlar yaşanmıştı.

KORUMALAR DIŞARI ÇIKARMIŞTI

Milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında tepki gösteren bir partili, korumaların müdahalesiyle salondan çıkarılmıştı. O anlar kameralara yansırken, müdahale sırasında vatandaşın yaşananlara tepki gösterdiği görülmüştü.

KUR'AN KURSLARINA HAKARET ETMİŞ

Yaşananların yankısı sürerken olayla ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntüler işin aslının biraz farklı olduğunu ortaya koydu. Tartışmanın başında şahsın Kur'an kurslarına yönelik hakaretler sarf ettiği, Başkan Genç'in şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Ahmet Metin Genç, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ahmet Metin Genç Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı - Son Dakika

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