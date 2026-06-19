Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe\'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul\'a geldi
19.06.2026 16:28
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İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Malang Sarr için önemli bir adım attı. Fransız stoperin temsilcisinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferini tamamlamaya hazırlanırken savunma hattı için de girişimlerini sürdürüyor.

VEDAT MURIQI İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Kosovalı futbolcu resmi işlemleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

GÜNDEMDE MALANG SARR VAR

Sarı-lacivertli ekibin stoper transferindeki öncelikli isimlerinden birinin Malang Sarr olduğu öne sürüldü.  Fransız savunmacı, geride kalan sezonda Lens formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

A Spor'un haberine göre Malang Sarr'ın temsilcisi, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini ilerletmek amacıyla İstanbul'a geldi. Taraflar arasındaki temasların hız kazandığı ve transfer sürecinde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

SAVUNMAYA TAKVİYE PLANLANIYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin, savunma hattını güçlendirmek için stoper transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Malang Sarr'ın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
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