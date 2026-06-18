İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

18.06.2026 21:12
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İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevlinin başından yaralamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda yaşanan olay, hem pazarcıları hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. İddiaya göre izinsiz şekilde tezgâh açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında bir zabıta memuru başından yaralanırken, olayın ardından ortaya çıkan görüntüler ve tanık ifadeleri şüphelinin iddialarını boşa çıkardı.

OLAYLAR ZABITANIN MÜDAHALESİ İLE BAŞLADI 

Torbalı'da kurulan Perşembe Pazarı'nda meydana gelen olayda, pazar yerinde satış yapma izni bulunmayan bir kişi, başka bir esnafa ait alanda tezgâh açmak istedi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsı kurallara uyması ve tezgâhını kaldırması konusunda uyardı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre yapılan uyarılara hakaretlerle karşılık veren şüpheli, zabıta ekiplerinin ikazlarını dikkate almadı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, eline geçirdiği sebze kasasıyla zabıta memurlarına saldırdı.

Saldırı sırasında bir zabıta memuru başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan memur daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan zabıta memurunun şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

KENDİ ÜRÜNLERİNİ DÖKÜP ZABITAYI SUÇLADI

Olayın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şüphelinin kendi tezgâhındaki ürünleri yere dökerek zabıta ekiplerinin mallarına zarar verdiğini iddia ettiği öne sürüldü.

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde ürünleri yere döken kişinin bizzat şüphelinin kendisi olduğu tespit edildi.

BELEDİYE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Torbalı Belediyesi'nin de kamu görevlisine yönelik saldırı nedeniyle hukuki sürece dahil olduğu ve suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, kamu görevlisine yönelik şiddet olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve yasal sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika İzmir İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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