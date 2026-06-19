CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP\'den istifa eden Cemil Tugay\'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
19.06.2026 17:49
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç kararlarına tepki gösterip CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Kulis bilgilerine göre, kurulması halinde yeni partiye katılacağını ve istifasının Özel’in bilgisi dahilinde olduğunu söylediği öne sürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, parti içinde yaşanan son gelişmelere ve ihraç kararlarına tepki göstererek dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Tugay, görevine bundan sonra bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtirken, istifa gerekçesinde parti yönetimindeki "Mutlak Butlan" sürecine ve antidemokratik uygulamalara dikkat çekti.

"TUGAY'IN İSTİFASI ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

Bu ani istifanın ardından siyasi kulislerde çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Can Barut'un yaptığı paylaşıma göre, Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulması halinde bu oluşuma katılacak. Barut paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Özgür Özel’le çok yakın olduklarını, değişim kurultayından beri yol arkadaşlıklarının devam ettiğini, Özel’in alacağı kararın kendisi açışından çok kıymetli olduğunu ve tabii ki de kurulduğu takdirde yeni partiye katılacağını söyledi. Zaten istifasının da Özel’in bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

"İHRAÇ KARARLARI ENDİŞE VERİCİ"

Öte yandan Cemil Tugay istifa açıklamasında şunları söylemişti: "Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"SİYASİ İRADE HOYRATÇA GÖZARDI EDİLİYOR"

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

"ÜLKEMİZİN VESAYETTEN UZAK BİR CHP'YE İHTİYACI VAR"

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

"BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

İzmir Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır - Son Dakika

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