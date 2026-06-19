Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe\'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
19.06.2026 17:06
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kosovalı golcü, ''Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi kadrosuna kattığını açıkladı. 

VEDAT MURIQI İLE 3 YILLIK İMZA 

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken, 1994 doğumlu golcü futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve futbol direktörü Oğuz Çetin katıldı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

MUSTAFA ÇAĞLAR: ''ÇOK İSTEDİĞİMİZ, ARZU ETTİĞİMİZ BİR FUTBOLCU''

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, transferden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

VEDAT MURİQİ: ''YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN''

Daha önce 2019-2020 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi ise yeniden Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

GALATASARAYLA'DA ANILMIŞTI

La Liga'da sezonun en golcü ikinci oyuncusu olmayı başaran Vedat Muriqi'nin ismi uzun süre boyunca Galatasaray'la da anılmıştı.

Arma Reforger, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behzat Behzat:
    hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2 0 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    GALATASARAY'IN 27. ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUUUUUUUUN. 0 1 Yanıtla
    Serhan Demir Serhan Demir:
    Tamam... 0 0
  • Kadir Can Kadir Can:
    Gittiğinde 3 yıldızı vardı geldi yıldız yok formada şimdi Aziz efendi eski videonda sende 3 yıldız var ciddisin bunlar sahte dedin yanındakilere o hayali 5 yıldızları hepsini staddan sök hatta taraftar alma 5 yıldızlı formayla FB bu sene şampiyon olursa izleyin 4 yıldızı takacak :))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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