Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

Beşiktaş\'tan Andre Onana\'ya kanca
18.06.2026 21:29
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Beşiktaş, Trabzonspor'un da görüşme halinde olduğu Andre Onana için devrede. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin anlaşamaması halinde Andre Onana için resmi temaslara başlayacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kaleci takviyesi için rotasını tanıdık bir isme çevirdi. 

ANDRE ONANA'YA KANCA

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da tamamlayan ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı gündemine aldı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, transferdeki önceliği Trabzonspor'a vermiş durumda. Alınan karara göre; Siyah-beyazlılarda ilk olarak bordo-mavili ekibin Manchester United ile yapacağı görüşmelerin sonucu beklenecek.

Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA DEVREYE GİRİLECEK

Trabzonspor'un İngiliz kulübüyle yürüttüğü görüşmelerden olumsuz bir sonuç çıkması halinde Beşiktaş, deneyimli file bekçisi için resmi temaslara başlayacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun durumunu anlık olarak yakından takip ediyor.

ALTERNATİF İSİM: NUBEL

Beşiktaş’ın kaleci adayları sadece Onana ile sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer güçlü aday ise Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel oldu. Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Alman kaleci için de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması ve görüşmelerin sıklaştırılması planlanıyor.

Manchester United, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca - Son Dakika

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