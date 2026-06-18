Aydın'da alkollü sürücünün kazası sonrası eşinden şok sözler: Onun canı gitseydi keşke

Aydın’da alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazası, ardında büyük bir maddi hasarın yanı sıra izleyenlerin yüreğini burkan bir aile dramı bıraktı. Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına savrularak hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün eşi, karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

"BEN BUNU HAK ETMEDİM"

Kaza yerine ulaştığında çocuklarının rızkıyla alınan aracın kullanılamaz hale geldiğini gören acılı kadın, gözyaşları içinde feryat etti. Çevredeki vatandaşların ve görevli trafik polislerinin yatıştırmakta güçlük çektiği kadın, eşine yönelerek şu sözlerle isyan etti:

"Çocuklarımın bütün emeğini, bütün tütün parasını buna verdim. Ben bunu hak etmedim. Gitme dedim sana, yalvardım gitme dedim! Onun canı gitseydi keşke!"

YOL KENARINDA DAKİLALARCA GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Sinir krizi geçiren kadını sakinleştirmek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Ayakta durmakta zorlanan ve kendini yol kenarındaki su kanalına bırakan çaresiz anne, uzun süre "Çocuklarımın yemek parasını, tütün parasını buraya yatırdım" diyerek ağladı.

Kazaya neden olan alkollü sürücünün ise eşinin bu feryatları karşısında sessiz kalması dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.