A Milli Futbol Takımı'mızın büyük umutlarla gittiği 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni ne yazık ki hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptan çıkma ümitlerini tamamen tüketen ay-yıldızlı ekibimizin aldığı kötü sonuçlar, uluslararası sıralamadaki yerimizi de olumsuz etkiledi.
Turnuvadaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, gruptaki kritik ikinci maçında da Paraguay'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Peş peşe alınan bu iki mağlubiyetle birlikte Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı ve milliler turnuvaya erken veda etti.
Dünya Kupası'ndaki puan kayıplarının ardından gözler yeni FIFA sıralamasına çevrildi. Paraguay mağlubiyetinin faturası ağır oldu; Türkiye, açıklanan güncel listede 10 basamak birden gerileyerek 1550.13 puanla 32. sıraya yerleşti. Zirvede ise 1889.06 puanla Arjantin yerini korudu.
Not: Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük - Son Dakika
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