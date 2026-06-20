Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük - Son Dakika
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Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

20.06.2026 11:53
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grubundaki maçlarda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'mız, başarısız sonuçların ardından güncel FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden gerileyerek 32. sıraya düştü.

A Milli Futbol Takımı'mızın büyük umutlarla gittiği 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni ne yazık ki hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptan çıkma ümitlerini tamamen tüketen ay-yıldızlı ekibimizin aldığı kötü sonuçlar, uluslararası sıralamadaki yerimizi de olumsuz etkiledi.

DÜNYA KUPASI'NA SIFIR PUANLA VEDA

Turnuvadaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, gruptaki kritik ikinci maçında da Paraguay'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Peş peşe alınan bu iki mağlubiyetle birlikte Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı ve milliler turnuvaya erken veda etti.

10 BASAMAK BİRDEN GERİLEDİK

Dünya Kupası'ndaki puan kayıplarının ardından gözler yeni FIFA sıralamasına çevrildi. Paraguay mağlubiyetinin faturası ağır oldu; Türkiye, açıklanan güncel listede 10 basamak birden gerileyerek 1550.13 puanla 32. sıraya yerleşti. Zirvede ise 1889.06 puanla Arjantin yerini korudu.

GÜNCEL FIFA DÜNYA SIRALAMASI (İLK 32)

Not: Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir.

  1. Arjantin 1889.06
  2. Fransa 1887.11
  3. İspanya 1856.03
  4. İngiltere 1847.68
  5. Brezilya 1772.01
  6. Fas 1769.98
  7. Portekiz 1755.09
  8. Hollanda 1749.20
  9. Almanya 1743.54
  10. Belçika 1733.93
  11. Meksika 1721.78
  12. Kolombiya 1712.60
  13. ABD 1709.59
  14. İtalya 1704.73
  15. Hırvatistan 1695.21
  16. Senegal 1667.66
  17. Japonya 1665.94
  18. Uruguay 1661.95
  19. İsviçre 1654.94
  20. Danimarka 1619.47
  21. Avusturya 1612.86
  22. İran 1605.12
  23. Güney Kore 1591.75
  24. Nijerya 1585.02
  25. Avustralya 1584.55
  26. Norveç 1577.18
  27. Kanada 1572.13
  28. Ekvador 1570.76
  29. Mısır 1570.67
  30. Fildişi Sahili 1568.62
  31. Cezayir 1559.24
  32. Türkiye 1550.13

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Avustralya, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük - Son Dakika
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