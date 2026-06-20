Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı

Silivri Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismi belirlemek üzere belediye meclisi bugün sandık başına gitti. Gerçekleştirilen kritik oylamanın üçüncü turunda salt çoğunluk sağlandı ve Silivri Belediyesi CHP’de kaldı. Silivri'nin yeni belediye başkanı Yalçın Ekici oldu.

Belediyelere yönelik yürütülen son operasyonlar kapsamında tutuklanan ve ardından bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine meclis içinden vekil seçimi yapıldı. Bugün toplanan belediye meclisinde, yeni başkanı belirlemek adına hararetli bir oylama süreci yaşandı.

AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI

Seçim sürecinde partilerin takındığı tavırlar dikkat çekti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran CHP Grubu, yeni başkan adayı olarak Yalçın Ekici'yi gösterdi. Buna karşılık AK Parti grubu seçimlerde aday çıkarmama kararı alırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP grubu ise meclis toplantısına tamamen katılmamayı tercih etti.

Silivri Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Yalçın Ekici seçildi.

İLK TURDA 20 OY ÇIKTI

Oylama maratonunun başlamasıyla birlikte mecliste bulunan 25 üye sandık başına giderek oylarını kullandı. İlk tur sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Yalçın Ekici 20 meclis üyesinin desteğini almayı başardı. Muhalefet kanadında yer alan AK Parti Grubu ise seçimde aday çıkarmayarak boş oy kullanma yoluna gitti. Bu doğrultuda sandıktan 5 boş oy çıktı.