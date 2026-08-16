Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Uskumruköy mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürerken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.