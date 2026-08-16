Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Uskumruköy mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürerken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA
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