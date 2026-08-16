Halı Saha Maçında Genç Hayatını Kaybetti

Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.