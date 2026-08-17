İran İHA\'ları, IKBY Başbakanı Barzani\'nin ofisini hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve bölgenin istihbarat şefinin konutuna, İran'a ait olduğu belirtilen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Irak basınına yansıyan ilk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Erbil'de tansiyonu yükselten sıcak bir gelişme yaşandı. Irak basınında yer alan haberlere göre, İran'a ait 2 adet kamikaze İHA ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kritik noktalarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi.

HEDEFLER: BAŞBAKANIN OFİSİ VE İSTİHBARAT ŞEFİNİN KONUTU

Düzenlenen saldırının hedeflerinin son derece kritik noktalar olması dikkat çekti. Kamikaze İHA'ların, doğrudan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'de bulunan özel ofisini ve bölgenin istihbarat şefine ait konutu hedef aldığı bildirildi.

Mesrur Barzani

CAN KAYBI YAŞANMADI

Irak medyasının aktardığı detaylara göre, doğrudan kritik isimleri ve binaları hedef alan bu sarsıcı saldırıda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı değerlendirilirken, saldırının yarattığı maddi hasara ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmadı.