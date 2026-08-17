Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28 olarak açıkladı. Şimdi, yeni enflasyon tahminine göre memur maaşı ve emekli maaşının Ocak ayında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Diğer yandan emeklilik dilekçesini 2026 yılı bitmeden mi yoksa 2027 yılına girildiğinde mi vermenin daha avantajlı olacağı araştırılıyor. Uzman isimden önemli değerlendirmeler geldi.

MAAŞLARDA NASIL BİR DEĞİŞİM OLACAK?

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda enflasyon ara hedefini 2026 yılı için yüzde 16 olarak açıklamıştı. Sonrasında yılın ikinci enflasyon raporunda 2026 yılı için ara hedefi yüzde 24 seviyesine yükseltmişti. Enflasyon tahminini ise 2026 yıl sonu için yüzde 26 olarak açıklamıştı. Son olarak Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahmini sonrası milyonlar ocak ayında emekli ve memur maaş zammında nasıl bir değişim olabileceğini merak ediyor. Habertürk'teki yazısında yeni enflasyon tahminlerine göre olasılıkları hesaplayan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, "Enflasyon hedeflerinin sürekli beklenenden daha fazla artması, hedeflerin yukarı revize edilmesi işçi, memur ve emekliyi mağdur ediyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2026'da uygulanan asgari ücret belirlenirken 2025 enflasyonu ile 2026 enflasyon tahmini arasında kalmasının sağlandığını vurgulayan Kıvanç, 2025 enflasyonu yüzde 30,89 olurken 2026 enflasyonunun yüzde 16 düzeyinde olacağı dikkate alınarak asgari ücretin yüzde 27 oranında artırılıp 26.005,50 TL’den 33.030 TL’ye yükseltildiğini aktardı. Asgari ücrette bir önceki yıl da aynı yöntemin izlendiğini belirten Kıvanç, 2024 enflasyonu yüzde 44,38, o zaman için 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21 iken asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılarak 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye çıkartıldığı belirtti. Kıvanç, özel sektörde, toplu iş sözleşmesi olmayan iş yerlerinde ücretlerin genel olarak asgari ücrete yapılan zam oranına göre belirlendiğini de işaret etti.

OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Son olarak Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 28'e çıktı. Merkez Bankasının son Piyasa Katılımcıları Anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olarak açıklanırken, AA Finans'ın son Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise 2026 yılı enflasyonunu yüzde 29,55 olarak tahmin etti.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesi sonrası ocak ayında emekli maaşı ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Kıvanç, her üç enflasyon tahminine göre olası zam oranlarını şu şekilde hesapladı:

Merkez Bankasının yüzde 28 enflasyon tahminine göre: SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıkları yüzde 8,70, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6,66, kamu işçilerinin ücreti yüzde 2,70.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre: SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,91, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 7,86, kamu işçilerinin ücreti yüzde 3,91.

Anadolu Ajansı Ekonomistler Anketine göre: SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,01, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 7,95, kamu işçilerinin ücreti yüzde 4,01.

Kamu işçilerinin 2027 - 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmelerinin gelecek yıl imzalanacağını vurgulayan Kıvanç, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar ocak ayında sadece bu yıl temmuz - aralık döneminde gerçekleşen enflasyon farkını alacaklarını belirtti. Enflasyon farkının ise temmuz ayındaki yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesi zammına göre hesaplanacağını, kamu işçilerinin esas ocak ayı zamlarının sözleşme ile belirleneceğini kaydetti.

EMEKLİLİK İÇİN 2026 MI 2027 Mİ AVANTAJLI?

Öte yandan emeklilik planı yapan pek çok kişi, emeklilik dilekçesi vermek için 2026 yılının mı yoksa 2027 yılının mı daha avantajlı olacağını merak ediyor. Kıvanç, SSK, Bağ-Kur ve 5510’a tabi kamu görevlilerinin emekli aylıkları tutarının, dilekçe verdikleri tarihe göre belirlendiğini vurguladı. 2024 yılından 2025 yılına geçerken olduğu gibi bazı yıllarda dilekçeyi aralık ayında verenler ile ocak ayında verenler arasında büyük farkın ortaya çıktığına işaret eden Kıvanç, TCMB'nin enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesi sonrası mevcut verilere dayanarak emeklilik dilekçesini aralık ayında verenler ile ocak ayında verenler arasındaki farkı hesapladı.

Kıvanç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2026 tarihine kadar verenler, bu yılın ocak ve temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR’luların emekli aylığına yapılan yüzde 12,19 ve yüzde 17,76 oranındaki zamlardan yararlanacaklar. Ocak ve temmuz ayındaki bu zamların toplamı yüzde 32,1’e ulaşıyor.

Dilekçeyi 1 Ocak 2027 tarihi ve sonrasında verenler ise 2026 yılında emekli aylıklarına yapılan toplam yüzde 32,1 oranındaki zamdan yararlanamayacaklar. Onların emekli aylığı hesaplanırken tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2026 yılındaki artışın tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıla artışının yüzde 30’undan oluşan güncelleme katsayısı kullanılacak.

Güncelleme katsayısı 1,32 çıkarsa dilekçeyi 2026 yılında verenlerle 2027 yılında verenlerin aylıkları arasında fark olmayacak. Bunun için yıllık enflasyonun tamamı ile 2026 yılı GSYH artışının yüzde 30’unun toplamının yüzde 32 olması gerekiyor. Bu ikisinin toplamı yüzde 32’den ne kadar düşük çıkarsa dilekçeyi 2026 yılında verenler daha avantajlı olacak."