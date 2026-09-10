Bu da kaçar mı? Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon - Son Dakika
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Bu da kaçar mı? Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon

Bu da kaçar mı? Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalya'nın Roma ekibini konuk eden Fenerbahçe, organizasyona beraberlikle başladı. Karşılaşmanın kader anı Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin kaçırdığı gol pozisyonu oldu. 52. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vedat Muric'in vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalya'nın güçlü ekibi Roma'yı ağırlayan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden beraberlikle ayrılarak organizasyona 1 puanla başlangıç yaptı. Kadıköy'de tempolu geçen karşılaşmada iki takım da galibiyet için büyük çaba sarf ederken, mücadelenin kırılma noktası ikinci yarıda yaşanan üst üste pozisyonlar oldu.

''BU DA KAÇAR MI?'' DEDİRTEN POZİSYON

Mücadelenin kader anı 52. dakikada yaşandı. N'Golo Kante'nin akıl dolu pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muriqi'nin vuruşunda Roma kalecisi Mile Svilar gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

DÖNEN TOPU BARTUĞ TAMAMLAYAMADI

Sarı-lacivertliler dönen topla tehlikeyi sürdürdü. Dönen meşin yuvarlağı ceza yayı civarında önünde bulan Bartuğ Elmaz'ın gelişine yaptığı şutta top az farkla auta çıktı. Girdiği net fırsatlardan yararlanamayan Fenerbahçe, Devler Ligi'nin ilk haftasında İtalyan temsilcisiyle puanları paylaşarak sahadan ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, İtalya, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu da kaçar mı? Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali İzzet Aşrak Ali İzzet Aşrak:
    lukaku vedat bir el nesry etmezmiş 2 1 Yanıtla
  • alicanlakod9@gmail.com [email protected]:
    O pozisyonu değerlendirseydin adam istifa etmemişti şimdi çok kızgınım 0 0 Yanıtla
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