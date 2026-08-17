Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

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Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Üç kulübün taleplerinin bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yoğun maç takvimi nedeniyle harekete geçti. Kulüplerin, Avrupa kupalarındaki play-off karşılaşmalarıyla Süper Lig maçları arasında kısa süre bulunması nedeniyle 2. haftadaki karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınmasını talep edeceği belirtildi. Üç kulübün erteleme başvurularının bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

ÜÇ MAÇ İÇİN BAŞVURU

Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmalar için erteleme talebinde bulunacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle:

  • Fenerbahçe - Konyaspor
  • Trabzonspor - RAMS Başakşehir
  • Alanyaspor - Beşiktaş

AVRUPA'DA PLAY-OFF MESAİSİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa'daki play-off ilk maçlarını 20 Ağustos'ta oynayacak.

GÖZLER TFF'DE

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başvurularının ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek. Federasyonun talepleri kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihlerini TFF belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    GS olsaydin kabul edilmisti 3 1 Yanıtla
  • Cenk Demiray Cenk Demiray:
    Konyaspor un form tutması için maçın ertelenmesi iyi fikir. Fenerbahçe yi anlamak mümkün değil. 2 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ya arkadaş daha bir aya yakın önce çekilmedimi bu fikstür orada çekilirken neden konuşmuyorsunuz o zaman karar almıyorsunuz her sene aynı muhabbet sonra eleniyorsunuz birde ligdete etkiliyor bunlar puan kayıbı oluyor 0 0 Yanıtla
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